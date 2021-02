Comiso - Un giovane di 30 anni, D.S., classe 1991, versa in gravissime condizioni all'ospedlae Guzzardi di Vittoria, dove è giunto in gravi condizioni in seguito a un incidente stradale, pare autonomo, di cui è stato vittima ieri sera, nella zona industriale di Comiso, nei pressi del mercato ortofrutticolo.

Il giovane è risultato positivo ad alcol e droga. Versa in condizioni critiche nel reparto di Rianimazione.