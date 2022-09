Incidente a Enna, muore giarrese Graziella Santoro, 30 anni

Enna - Graziella Santoro psicoterapeuta di Riposto e docente della Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Aleteia di Enna è tragicamente deceduta la notte scorsa in seguito ad un grave incidente.

La giovane donna di circa 30 anni, sarebbe precipitata sul fondo di un dirupo in località Porta di Ianniscuro, ad Enna. Il tragico incidente sarebbe avvenuto venerdì notte. La docente era in compagnia di alcuni colleghi della scuola Aleteia che hanno lanciato l’allarme al 118. A confermare la notizia della prematura scomparsa della docente ripostese, sposata e figlia di un noto medico a Riposto, è stato il direttore della scuola, prof.Tullio Scrimali: «Questa separazione, così prematura e inaspettata, ci sconvolge e ci fa interrogare sgomenti e perplessi, sul senso della vita e della morte. Ognuno dovrà trovare la propria personale risposta, nel suo cuore e nella sua mente! Graziella, però, vivrà in Aleteia per sempre perché le dedicheremo una classe a ricordo imperituro della sua meravigliosa presenza, come Allieva e come Docente. Ciao, Graziella».