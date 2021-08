Incidente a Fiumefreddo, muore un 20enne di Belpasso

Fiumefreddo, Catania - Un 20enne di Belpasso è morto in un incidente autonomo che si è registrato a Fiumefreddo nella notte tra martedì e mercoledì. In due viaggiavano su una Fiat Grande Punto, che è andata a finire contro un muro. Ferito un 24enne di Camporotondo Etneo, ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Cannizzaro.