Incidente a Giarratana, grave motociclista di 19 anni

Giarratana - Incidente a Giarratana, lungo la SS. 194. Un motociclista di 19 anni è stato vittima di un incidente autonomo. Il giovane, si tratta di un ragusano, ha sbattuto contro il muretto che delimita la strada ed è rovinato nei campi adiacenti, sotto un ponte. Soccorso, è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118. Non è in pericolo di vita ma le sue condizioni sono gravi.