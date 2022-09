Incidente a Ispica, scontro fra due mezzi, soccorsi

Ispica - Sulla strada statale 115 ‘Sud Occidentale Sicula’ il traffico è provvisoriamente bloccato in corrispondenza del km 357,200, nei pressi di Ispica, in direzione con l’innesto con la strada statale 113, a causa di un incidente tra due veicoli.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare il prima possibile la circolazione.