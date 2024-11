Incidente a Milano, schianto tra due monopattini: morto un 31enne

Milano - Un uomo di 31 anni è morto dopo un incidente tra due monopattini elettrici in viale Marche a Milano nella tarda serata di sabato 16 novembre. La polizia locale è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Tutto è accaduto una manciata di secondi dopo le 23 all’incrocio con viale Zara, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Secondo una primissima ricostruzione di piazza Beccaria sembra che i due mezzi elettrici viaggiassero lungo viale Marche in direzione della periferia quando, per cause ancora da accertare, si sono urtati. Ad avere la peggio è stato il 31enne che è rovinato sull’asfalto sbattendo violentemente la testa. Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica in codice rosso.

L’uomo, stabilizzato dai soccorritori, è stato accompagnato al pronto soccorso del Niguarda in coma, dove è morto poco dopo il ricovero. La polizia locale è intervenuta sul posto per i rilievi ma al momento non è chiara l’esatta dinamica del sinistro. Qualche elemento utile potrebbe arrivare dai filmati delle telecamere a circuito chiuso della zona che potrebbero aver ripreso l’attimo in cui è avvenuto lo scontro.