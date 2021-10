Incidente a Milano, scooterista vittoriese travolto e ucciso da un pirata

Milano - Un uomo di 56 anni di Vittoria ha perso la vita dopo essere stato investito da un pirata della strada mentre si trovava a bordo di uno scooter Sh 300. Incidente mortale all'alba di mercoledì 27 ottobre, poco prima delle 6, in via Ripamonti, zona sud di Milano, prima dell'incrocio con via De Angeli. Sul posto 118 con ambulanza e automedica e polizia locale.

A nulla sono valsi i tentativi di salvare la vittima, un italiano del '65, che si trovava alla guida dello scooter del figlio. I soccorritori hanno dovuto constatare il suo decesso, avvenuto dopo l'impatto con un veicolo che dovrebbe essere un camion e il cui conducente è scappato subito dopo l'impatto.

Ad intervenire per i rilievi di legge gli agenti della locale, che stanno effettuando tutti gli accertamenti utili anche a risalire all'investitore, il quale per il momento è riuscito a far perdere le proprie tracce.