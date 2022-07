Incidente a Milazzo, muore Antonio Leto, barman 30enne

Milazzo - Incidente mortale ieri pomeriggio sulla Riviera di Ponente a Milazzo. A perdere la vita un giovane centauro di 32 anni di Milazzo, Antonio Leto, a causa dello scontro tra la sua Ducati Moster e una Ford Fiesta proveniente da Barcellona Pozzo di Gotto. Devastante l'impatto, con il giovane morto sul colpo. Secondo prime informazioni il ragazzo proveniva dalla via Ischia, una delle tante stradine che portano al mare, quando è avvenuto l'incidente in prossimità di uno slargo utilizzato per la sosta.

Sul posto i vigili urbani e i carabinieri che stanno ricostruendo l'accaduto. Intervenuta l'ambulanza del 118 di Torregrotta, allo stato attuale il traffico viario nella litoranea di Ponente è interrotto. Grande commozione a Milazzo, dove il giovane era conosciutissimo - soprattutto nel mondo della movida - lavorando come barman.