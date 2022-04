Incidente a Parma, muore Graziano Martorina, 44 anni. FOTO

Parma - Un uomo di 44 anni di Noceto, nel Parmense, ha perso la vita questa mattina attorno alle 9 in un incidente stradale lungo la via Emilia, in località il "Moro", frazione di Parma. L’uomo era originario di Siracusa e si chiamava Graziano Martorina. Per cause ora al vaglio della Polizia locale l’uomo, che stava guidando una moto di grossa cilindrata, si sarebbe scontrato frontalmente con un furgone e sbalzato a molti metri di distanza sull'asfalto. Nonostante gli immediati tentativi di rianimarlo da parte del 118 per il 44enne non c'è stato nulla da fare.