Incidente a Scoglitti, un ferito elisoccorso

Vittoria - Si sono aggravate le condizioni di uno dei tre minorenni rimasti feriti la scorsa notte a Scoglitti.

Si tratta del giovane D.S. che oggi pomeriggio è stato trasferito prima in ambulanza nella zona industriale di Vittoria dove solitamente atterrano gli elicotteri destinati al soccorso medico e poi all’Ismett di Palermo.

Il ragazzo ha riportato diversi traumi e versa in prognosi riservata.

Il giovane è rimasto coinvolto in un incidente stradale registratosi circa mezz’ora dopo la mezzanotte in via Riviera Kamarina. A scontrarsi due scooter entrambi condotti da minorenni. Anche il passeggero di uno dei mezzi è un minore. Sia i conducenti che il passeggero hanno riportato lesioni e sono stati trasportati con l’ambulanza all’ospedale di Vittoria.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Vittoria per i rilievi del caso.