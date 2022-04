Incidente a Siracusa, scontro fra due auto: muore 50enne

Siracusa - Incidente mortale oggi in contrada Spalla, all'ingresso nord di Siracusa. Un uomo di 50 anni ha perso la vita mentre si trovava a bordo di un'auto che si sarebbe scontrata frontalmente con un'altra vettura. L'uomo è deceduto in ospedale a Catania dove era stato trasferito con l'elisoccorso per le gravi ferite riportate. I vigili del fuoco di Siracusa sono intervenuti per estrarre quattro persone, tra cui una madre e il proprio figlio, che si trovavano in auto. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta.