Taormina - Grave incidente al confine tra Taormina e Letojanni questa notte attorno all’una e 30 sulla strada statale 114. Un'auto è cappottata. A bordo c'erano quattro adulti e quattro bambini.

In particolare un bambino di due anni è apparso in gravi condizioni ed è stato ricoverato in prognosi riservata al policlinico di Messina.