Incidente a Trebalate a Modica, è morta anche la moglie dell'anziano

Modica - A distanza di 22 giorni dall’incidente stradale in cui perse la vita il 72enne Emanuele Adamo in contrada Trebalate, nelle campagne di Modica, oggi è morta anche la moglie. La donna, Angela Gennuso, aveva 70 anni ed era ricoverata in prognosi riservata dal giorno del tragico scontro.

Nell’impatto erano rimaste coinvolte 2 auto, quella in cui viaggiava la coppia di anziani, una Peugeot 106, e una Mercedes Classe C, guidata da un professionista modicano 61enne rimasto a sua volta ferito, ma in condizioni meno gravi.

La 70enne era ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Maggiore di Modica per le gravi ferite riportate ed era stato necessario un delicato intervento chirurgico all’addome. Le sue condizioni sono precipitate nelle ultime ore, fino al decesso. Il bilancio definitivo del tragico sinistro è di due morti.

Sul corpo di Angela Gennuso il sostituto procuratore della Repubblica di Ragusa, Martina Dell’Amico, ha disposto l'autopsia.