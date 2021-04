Incidente aeroporto di Malta, paura ma nessun ferito

Malta - Paura ma nessuna conseguenza in seguito all'incidente avvenuto alle 11.29 all'aeroporto internazionale di Malta. Un aereo Ryanair è entrato in collisione con un'autocisterna per il rifornimento di carburante nello scalo situato nella città di Luqa. A darne conferma sono stati i vertici dell'aeroporto, in un comunicato pubblicato da Aeronews dal quale si apprende che un incidente è avvenuto durante una operazione di rimorchio di un velivolo della Ryanair, quando la barra di traino si è rotta e l'aereo si è spostato verso l'autocisterna. A bordo del velivolo fortunatamente non c'era nessun passeggero.

Sul posto è intervenuta la squadra di soccorso e antincendio dell'aeroporto. Lo scalo e' stato chiuso per circa un'ora e ha reso necessario il dirottamento di un volo Lufthansa da Francoforte e un Tunisair in arrivo da Tunis-Carthage: sono stati costretti rispettivamente ad atterrare a Catania e Tunisi. "L'incidente, sul quale indaga il Bureau of Air Accident Investigation - evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello Sportello dei Diritti - ha inevitabilmente provocato un ritardo negli arrivi e nelle partenze di altri voli".