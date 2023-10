Fabio Vita trovato cadavere all'ingresso di Pozzallo, vittima di incidente

Pozzallo - Momenti concitati a Pozzallo intorno alle 17 di oggi pomeriggio a Pozzallo dove i Carabinieri e la Guardia di Finanza hanno chiuso l'accesso all'autostrada per le auto che volevano recarsi in direzione Siracusa.

E' stato rinvenuto cadavere Fabio Vita, il motociclista 35enne di Solarino di cui da ieri sera non si avevano più notizie. Accanto al corpo dello sfortunato giovane la sua moto. Fabio è stato vittima di un incidente mortale, ma i carabinieri indagano ora per capire se si è trattato di un sinistro autonomo o di uno scontro in cui potrebbe avere avuto un ruolo un pirata della strada.

Da ieri sera Solarino e la sua comunità erano in grande ansia per la scomparsa di fabio, che poche ore prima aveva pubblicato sui suoi canali social una foto di Marzamemi. Poi il vuoto. Ora la tragica notizia della morte di Fabio in circostanze poco chiare.

Fabio Vita era impiegato in una struttura sportiva tra Siracusa e Floridia, era uscito di casa ieri mattina in moto per una piccola gita fuori porta a Pozzallo ma quando non è rientrato la famiglia ha dato l’allarme. La moglie aveva lanciato un appello sui social per poi presentare una denuncia ai carabinieri. Restano molte cose da capire di questa tragica morte.