Incidente alle porte di Lentini, un morto e un ferito

Lentini, Siracusa - E' di un morto ed un ferito il bilancio di un incidente avvenuto sulla strada statale 385 "Di Palagonia", alle porte di Lentini, nel Siracusano. Per cause in corso di accertamento, due veicoli sono entrati in collisione e, nell’impatto, una persona è rimasta ferita e un’altra ha perso la vita.