Ragusa - Gli automobilisti in transito sono rimasti increduli. Un allucinante incidende stradale si è verificato stamani sulla ex Ss. 115, all'incrocio con la Sp. 2, in direzione Comiso e Ragusa. Un autocarro è andato a sbattere contro un ponte. E’ probabile che il camion abbia sbattuto con il cassone per poi impennarsi, restando incastrato sotto un viadotto.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi. L’autista non ha riportato lesioni serie.