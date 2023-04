Incidente auto-moto sull'autostrada Catania-Messina: morta Arianna, 27 anni

Calatabiano - Tragedia oggi pomeriggio sull'autostrada A18 Catania-Messina all'altezza del Ponte Alcantara, in territorio di Calatabiano. Intorno alle 16, uno scontro devastante tra un'auto e una moto sulla carreggiata in direzione Messina.

Il tremendo impatto ha fatto registrare una vittima (una ragazza di 27 anni, Arianna Franceschino di Aci S.Antonio), che viaggiava a bordo della moto, sbalzata violentemente sull'asfalto dopo lo scontro. Ferito anche l'altro motociclista a bordo del mezzo. Il giovane, M.B. 24 anni e fidanzato della vittima, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale "Cannizzaro" di Catania per un politrauma e ha riportato fratture agli arti (esposte quelle alla mano destra), ustioni da attrito in tutto il corpo. Ha ricevuto i primi trattamenti dai sanitari del 118 e del Pronto soccorso ed è stato trasferito al Trauma Center per ulteriori approfondimenti diagnostici, ma è comunque vigile.

Sul posto le forze dell'ordine che stanno provando a ricostruire la dinamica dell'incidente. Paralizzato il traffico autostradale per oltre due ore, con tantissime auto in coda. Il sinistro si è verificato tra l'altro in una giornata di festa, in occasione della ricorrenza della Liberazione e in un orario in cui numerosi veicoli percorrevano la A18.