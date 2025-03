Incidente Carlentini, morti Rosario Lucchese, 18 anni, Salvatore Lanza, 54, Salvatore Pellegriti, 56

Carlentini, Siracusa - Tre persone decedute e sette feriti, quattro dei quali in gravi condizioni. È il bilancio ufficiale dell'incidente stradale avvenuto oggi poco prima delle 14 sulla statale 194, la tristemente nota Ragusa-Catania, nei pressi dello svincolo di contrada Cannellazza, nel territorio di Carlentini.

Le vittime sono Rosario Lucchese, 18 anni; Salvatore Lanza, 54 anni e Salvatore Pellegriti, 56 anni. Tutti lavoratori agricoli di un'azienda catanese, che stavano effettuando la raccolta delle arance per conto di una ditta di Adrano. Secondo una prima ricostruzione il pulmino a 9 posti sul quale viaggiavano i braccianti ed un furgone si sono scontrati frontalmente per cause ancora da accertare.

I vigili del fuoco hanno estratto le vittime dalle lamiere dei veicoli e due elisoccorsi e diverse ambulanze hanno trasferito i feriti in ospedale. I braccianti erano impegnati nella raccolta delle arance a Francofonte e stavano rientrando ad Adrano. Sul posto i carabinieri hanno effettuato i rilievi e raccolto elementi per accertare la dinamica dell'incidente.

I braccianti erano impegnati nella raccolta delle arance a Francofonte e stavano rientrando ad Adrano dopo una giornata di duro lavoro in un agrumeto. «È un giorno di grande dolore. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti alle famiglie delle vittime in questo momento di immenso dolore», ha detto il sindaco di Adrano, Fabio Mancuso, dopo il drammatico incidente. «In segno di rispetto e solidarietà, abbiamo deciso di proclamare fin d’adesso il lutto cittadino e fino alle esequie – dice il sindaco -, vietando lo svolgimento di qualsiasi spettacolo teatrale, sportivo, manifestazione in tutti i luoghi pubblici».

Il primo cittadino è «in stretto contatto con le autorità sanitarie» degli ospedali Cannizzaro e San Marco di Catania e degli ospedali di Lentini e Caltagirone, dove sono stati trasportati i feriti. Alcuni infatti sono gravi e il bilancio potrebbe diventare anche più pesante. «Il lutto cittadino – ha spiegato Mancuso – vuole esprimere un abbraccio collettivo di solidarietà verso le famiglie colpite da questa immane tragedia. L’Amministrazione comunale supporterà i familiari delle vittime in questo momento difficile. Tutta la città è invitata a stringersi attorno alle famiglie delle vittime, esprimendo il proprio affetto e il proprio sostegno in un momento di profonda tristezza».