Incidente, celebrati i funerali di Eleonora Modica e Giovanni Fossile

Bagheria, Palermo - Una domenica di mare e relax si è trasformata in tragedia per Giovanni Fossile, 28 anni, e Eleonora Modica 31 anni. I due ragazzi hanno perso la vita in un terribile incidente sullo scorrimento veloce della statale Caltanissetta-Gela. Insieme a loro è morta anche un’altra ragazza di 36 anni che viaggiava nell’altra auto rimasta coinvolta nel terribile scontro. Giovanni ed Eleonora erano fidanzati, si erano innamorati condividendo la stessa passione: la danza caraibica.

I due vivevano a Bagheria, ma erano originari di Palermo.

I due frequentavano la scuola di danza Imperial Style Dance & Fitness a Sferracavallo e proprio un loro maestro Tony Lo Presti ha pubblicato un video e delle foto del 19 giugno scorso accompagnate da parole toccanti: “Se avessi saputo che sarebbe stata la nostra ultima lezione…vi avrei abbracciato forte senza più lasciarvi andare….se avessi saputo che quello dopo la lezione sarebbe stato il nostro ultimo gelato assieme non avrei mai pagato il conto. Oggi si piange".

Oltre loro ha perso la vita anche Arianna Ceccarelli, una donna toscana di 36 anni, con lei c’era anche un quarantunenne, trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Enna.