Incidente con 5 giovani morti a Roma, nei video auto corre a folle velocità

Roma - Nei filmati delle telecamere di vigilanza che sorvegliano Fonte Nuova, Comune alle porte di Roma, la Fiat Cinquecento guidata (presumibilmente) da Valerio Di Paolo, 21 anni, appassionato di calcio e kick boxing, è unfulmine nella notte. Gli impianti video faticano a metterla a fuoco nei circa 1.800 metri che separano il «Dk33» di via Nomentana, locale cult della movida a nord di Roma, oltre il Raccordo anulare, e il punto in cui, al civico 611, l’utilitaria si è schiantata alle 2.30 della notte di giovedì, prima contro un lampione, quindi contro un albero, concludendo la sua carambola al centro della carreggiata, ribaltata su un fianco.

La conferma che, come spiegano i carabinieri, chi guidava l’utilitaria stava percorrendo «quella strada a velocità elevata prima di perdere il controllo dell’auto». A bordo della vettura, intestata alla madre di Di Paolo, oltre al ragazzo, c’erano i suoi amici di sempre: Alessio Guerrieri e Simone Ramazzotti, cugini 21enni e calciatori del Tor Lupara, come anche Leonardo Chiapparelli (21), con la fidanzata Flavia Troisi e l’amica Giulia Sclavo, entrambe di 17 anni. Nell’alba di sangue a Fonte Nuova, si è salvato solo Chiapparelli, ricoverato all’ospedale Sant’Andrea in prognosi riservata. Tutti gli altri sono morti.

Il 21enne avrebbe detto solo: «Non ricordo nulla».