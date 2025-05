Incidente con due morti a Catania, le vittime sono Sebastiano Romano, 43 anni, e Angelo Puglisi, 64

Catania - Purtroppo non ce l’ha fatta l’altro motociclista rimasto coinvolto nell’incidente che si è verificato ieri sera in via Due Obelischi a Catania. Sebastiano Romano, 43 anni, era rimasto gravemente ferito nello scontro con un’altra moto guidata da Angelo Puglisi, 64 anni, che invece è morto sul colpo. Pare che i due centauri non indossassero il casco. Romano era stato trasportato al Cannizzaro di Catania: era stato sottoposto ad un intervento d’urgenza ma questo non è bastato ad evitargli il triste destino.

News Correlate