Incidente con la moto, muore dopo 3 giorni di agonia Nunzio Pappalardo

Catania - E' morto all'ospedale San Marco di Catania, Nunzio Pappalardo, 47 anni, originario di Paternò. L'uomo era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto tre giorni fa. Pappalardo era alla guida della sua moto. Secondo quanto accertato, si sarebbe trattato di un incidente autonomo avvenuto in via Mediterraneo. Nella notte il suo cuore si è fermato dopo tre giorni d'agonia.