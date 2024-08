Incidente con la moto: muore 43enne Salvatore Cangialosi

Palermo - Incidente mortale oggi pomeriggio sulla Palermo-Agrigento, all'altezza di Bolognetta. A perdere la vita è stato un uomo di 43 anni che viaggiava su una moto: il suo mezzo per cause da accertare è finito contro un'auto. Da ricostruire la dinamica dell'incidente. La vittima si chiamava Salvatore Cangialosi ed era di Palermo. Sul posto è intervenuto il 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del motociclista. Sull'impatto mortale indagano i carabinieri della compagnia di Misilmeri. La tragedia si è verificata intorno alle 17.30 all'altezza del chilometro 240,200.

La strada è stata chiusa temporaneamente al traffico. "Nell'incidente, le cui cause sono in corso di accertamento sono rimasti coinvolti due veicoli - dicono dagli uffici dell'Anas -. Il traffico è stato subito deviato. Sul posto sono intervenuti il personale Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico e consentire la riapertura in sicurezza del tratto stradale".