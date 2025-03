Noto - Grave incidente stradale la scorsa notte a Noto. Per cause ancora in via di accertamento, un minorenne che viaggiava a bordo di uno scooter è morto, mentre un amico che era con lui è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale. L’incidente è avvenuto in via Aurispa.

Nell’incidente coinvolta anche un’autovettura Fiat Punto. Indaga la Polizia.