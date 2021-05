Incidente di Cava d'Aliga, grave un 28enne, ferito l'amico

Scicli - Tre elisoccorsi, mai tanti nella storia degli incidenti stradali a Scicli. Versa in codice rosso, al Trauma Center dell'ospedale Cannizzaro di Catania un ragazzo di 28 anni di Scicli che in sella alla sua moto oggi poco dopo le 14 si è scontrato con una Nissan Qashqai in contrada Pagliarelli, a monte di Cava d'Aliga.

I due avevano smontato il turno di lavoro in una azienda agricola e scendevano verso mare in sella alla moto di grossa cilindrata, quando si sono scontrati con il Suv Nissan Qashqai primo modello sfondando la portiera del lato guida dell'auto. Mentre uno dei due giovani è riuscito a portarsi a bordo strada con una gamba dolorante, l'altro è rimasto steso a terra tramortito dalle molte lesioni che ha riportato nell'urto. Tre le ambulanze giunte da ogni dove per i soccorsi, mentre i volontari accorsi a Pagliarelli hanno constatato che non era possibile liberare dalla lamiere la giovane 23enne alla guida dell'auto.

Il ferito più grave è l'uomo di 28 anni alla guida della moto, che è stato prima trasferito al Maggiore di Modica e quindi al trauma center del Cannizzaro di Catania. Ha lesioni in tutto il corpo e i medici stanno tentando di strapparlo alla morte. Il suo amico è stato trsferito in elicottero dal Maggiore di Modica all'ospedale di Caltanissetta, grazie a una eliambulanza giunta dal capoluogo nisseno. Le sue condizioni hanno reso necessario il trasferimento in un centro specializzato per questo genere di traumi.

La giovane 23enne alla guida dell'auto è stata liberata dalle lamiere dopo un'ora e mezzo. I soccorritori le hanno applicato un collare per mettere in sicurezza la colonna vertebrale, parlandole e rassicurandola. La giovane non ha mai perso coscienza ed è rimasta sdraiata sul sedile dell'auto abbattuto a 180 gradi. Anche per lei è scattato l'elisoccorso verso il Maggiore, ma qui la prognosi è stata più clemente. Non rischia la vita.