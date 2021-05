Incidente di Cava d'Aliga, nessuno dei feriti è in pericolo di vita

Scicli - Si schiarisce il cielo sulla prognosi dei tre feriti del bruttissimo incidente stradale di ieri in contrada Pagliarelli a Cava d'Aliga. La 23enne a bordo della Nissan è ricoverata al Maggiore di Modica e le sue condizioni di salute sono buone. La ragazza ha riportato contusioni e lesioni, ma nulla che desti preoccupazione.

I due giovani in sella alla moto, una Honda Hornet, sono uno, il 28enne alla guida del mezzo, ricoverato al Trauma Center del Cannizzaro di Catania, il 26enne seduto nel sellino posteriore è all'ospedale di Caltanissetta. Entrambi lavorano in una azienda vivaistica. Il 28enne è ora ricoverato in Ortopedia ed è in attesa di intervento chirurgico. E' sempre rimasto vigile, ha lesioni alle gambe e costali.

Il 26enne ricoverato a Caltanissetta ha solo una gamba rotta. Tutti e tre i feriti sono di Scicli.