Incidente, Domenico Vitale, la famiglia acconsente alla donazione degli organi

Palermo - Gesto nobile e generoso, quello dei familiari di Domenico Vitale, terza vittima dell'incidente sulla Palermo Agrigento all’altezza dello svincolo di Bolognetta. Gli organi del ragazzo saranno donati e salveranno altre vite umane. Non basterà a dare un senso alla prematura morte del giovane, né a consolare chi lo ha amato, ma contribuirà a fare stare bene persone che lottano ogni giorno per restare aggrappati alla vita. La stessa vita che Domenico, come Ruben e Samuele hanno perso troppo in fretta.

