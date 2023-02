Incidente fra due tir, con un ferito grave

Giarre, Catania - Gravissimo incidente stradale poco dopo le 12 sull'autostrada A18 nel tratto tra Giarre e Fiumefreddo. In collisione due Tir, uno dei quali ha perso sulla carreggiata il proprio carico. In larga parte si tratta di cassette di frutta. Ci sarebbe almeno un ferito grave che è stato trasferito al Cannizzaro in elisoccorso.

Sul posto sta operando la Polstrada. Attualmente le due careggiate, direzione Messina e Catania, a pochi metri dallo svicolo di Fiumefreddo, sono bloccate e si sono formate lunghe file. L'elisoccorso è atterrato su una delle careggiate. Il ferito è un 33enne di Ramacca, arrivato in codice rosso per politrauma; attualmente si trova al Trauma Center dove i medici lo stanno sottoponendo a tutti gli esami del caso, comunque in atto vigile e cosciente.