Incidente fra Ispica e Pozzallo, 5 feriti, uno in codice rosso

Ispica - Carambola tra auto in contrada Graffetta sulla strada provinciale 46 tra Ispica e Pozzallo. Sono tre le autovetture coinvolte con cinque persone ferite, una delle quali, in gravi condizioni, è in codice rosso. Tutti i feriti sono stati trasferiti all'ospedale di Modica.

Sul posto i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri.