Incidente frontale in contrada Beneventano a Modica, due feriti

Modica - Incidente stradale stasera in contrada Beneventano a Modica. In uno scontro frontale fra una Kia e una Fiesta ad avere la peggio è stata una ragazza di Modica. Ferito anche un giovane di Ragusa. Sul posto i vigili del fuoco, per estrarre le vittime dalle lamiere. I feriti sono entrambi codici rossi e sono stati trasferiti all'ospedale Maggiore di Modica.