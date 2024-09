Incidente Gela-Caltanissetta, muore 28enne di Vittoria. FOTO

Butera, Caltanissetta - In un incidente stradale questa mattina sulla Ss626 Caltanissetta-Gela all’altezza di Butera è morto un ragazzo di Vittoria di 28 anni nello scontro tra la sua auto e un camion. Dalla centrale operativa del 118 di Caltanissetta è stato inviato l’elisoccorso ma il giovane era già deceduto. Gli operatori del 118 hanno soccorso l’autista del camion che non sarebbe ferito in maniera grave. Sul posto anche vigili del fuoco e polizia stradale.