Incidente, Giovanni Finocchiaro e Serafina Cantarella lasciano tre figli

Giarre, Catania - Lasciano tre figli Giovanni Finocchiaro e Serafina Cantarella morti in un incidente in moto fuoriporta, di domenica.

Le due salme restituite ai familiari sono rientrate a Macchia nell’abitazione della coppia. E nel frattempo si apprendono particolari sul tragico incidente di ieri pomeriggio. La moto guidata dall’ortopedico giarrese, originario di san Giovanni Montebello, come la moglie, è andata in collisione con un’Audi guidata da un 39enne della provincia di Palermo che, a quanto pare, stava effettuando una manovra azzardata (in corso gli accertamenti della polizia stradale di Trapani).

Nel tragico impatto marito e moglie sono stati violentemente disarcionati dalla moto: Serafina Cantarella sarebbe precipitata in fondo ad un piccolo dirupo ed è morta sul colpo, mentre il marito, Giovanni Finocchiaro, finito rovinosamente sul selciato, dopo lo schianto, sarebbe morto pochi minuti dopo l’arrivo dei soccorsi del 118, nonostante i tentativi di rianimazione effettuati in prima battuta dagli amici motociclisti con cui si era ritrovato.

Chi li conosceva li descrive come una coppia affiatata, appassionata di motociclismo.

Il sindaco di Giarre Leo Cantarella ha annunciato che martedì, nel giorno dei funerali dei coniugi Giovanni Finocchiaro e Serafina Cantarella sarà proclamato il lutto cittadino. Il rito funebre officiato dal parroco Nino Russo sarà celebrato martedì alle 16 al Duomo di Giarre.