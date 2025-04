Incidente, il 26enne Leonardo Scollato a bordo di una Mini si schianta contro un albero e muore

Roma - Un ragazzo di 26 anni, Leonardo Scollato, ha perso la vita la notte scorso al Torrino. Il giovane si trovava al volante della sua auto, una Mini, quando per cause in corso di accertamento, non si esclude anche l’alta velocità, ha perso il controllo della vettura finendo contro lo spartitraffico centrale in via della Grande Muraglia schiantandosi contro un albero. L’impatto è stato molto violento e non ha lasciato scampo al ragazzo, che è deceduto poco dopo nonostante l’intervento dei soccorritori. Sul posto sono infatti accorsi ambulanze dell’Ares 118 e vigili urbani.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente per capire anche se ci siano stati altre auto o veicoli coinvolti. Potrebbero essere acquisiti i filmati delle telecamere di vigilanza mentre la Mini è stata sequestrata.