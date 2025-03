Incidente in contrada Spana a Scicli, 9 persone coinvolte

Scicli - Una donna incinta, una anziana, 4 bambini piccoli, altri tre adulti, per un totale di 9 persone soccorse in due auto.

Alla fine il bilancio è stato irrisorio a fronte delle conseguenze ben più gravi che si erano prospettate ai soccorritori quando è arrivata la richiesta delle ambulanze.

È l’esito dell’incidente stradale che si è verificato sabato sera in contrada Spana a Scicli, dove una Mercedes Gla di una coppia di ragusani che aveva deciso di mangiare la pizza a Scicli si è scontrata con un’Alfa 33 di una famiglia albanese naturalizzata sciclitana. Sulla Mercedes bianca marito, moglie incinta e bambino, sull’Alfa 33 rossa papà, mamma, nonna e tre bambini, per un totale di sei persone. I piccoli tutti sotto i tre anni di età.

Sono intervenuti carabinieri, polizia locale, ambulanze e vigili del fuoco. È al vaglio degli inquirenti la circostanza che l’Alfa pare fosse priva di copertura assicurativa mentre nessuno dei tre bambini era sul seggiolino (l’auto ne aveva uno soltanto e non è stato usato), mentre a bordo viaggiavano in sei. La donna incinta è stata trasferita in ospedale per gli accertamenti, il nascituro, grazie a Dio, sta bene.