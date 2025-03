Incidente in contrada Spana a Scicli, parecchi feriti, fra cui bambini e donna in gravidanza

Scicli - Violento frontale in contrada Spana, subito dopo i tornanti di Scicli, con diversi feriti, pare dieci, tra cui alcuni bambini piccoli e una donna in gravidanza. Lo scontro è avvenuto tra una Mercedes bianca station wagon e una Alfa 33 rossa, intorno alle ore 19.45. I mezzi viaggiavano in direzione opposta.

Sul posto diverse ambulanze del 118; i feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica e del “Giovanni Paolo II” di Ragusa. Una persona anziana sotto stretta osservazione per via delle importanti ferite riportate. Intervenuti la Polizia Municipale, i Carabinieri e Vigili del Fuoco oltre al 118.