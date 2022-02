Incidente in galleria, Letterio Mortelliti muore a 58 anni sull’A20

Messina - A meno di 48 ore dall'incidente stradale che aveva causato la morte del 38enne chef messinese Alessio Terranova, che appena una settimana fa era stato a "Casa Sanremo" per portare le sue prelibatezze al Festival della canzone italiana, un'altra tragedia si è consumata sull'autostrada A/20 - Messina-Palermo, all'interno della galleria "Cipolla", a pochi chilometri dallo svincolo di Brolo. A perdere la vita, ieri sera, il centauro messinese Letterio Mortelliti, 58 anni, lavoratore del settore edilizio, originario di Villafranca Tirrena.

L'uomo viaggiava in direzione di Messina, a bordo della sua GS-BMW, una moto di grossa cilindrata. L'incidente, autonomo, è avvenuto intorno alle 19.30, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale del distaccamento di Sant'Agata Militello, giunti sul posto assieme all'ambulanza del 118. I soccorsi, purtroppo, anche se immediati, sono risultati vani. Sul posto, è accorso immediatamente anche il personale del Consorzio autostrade siciliane, che ha incanalato il traffico su un'unica corsia con comprensibili rallentamenti che si sono registrati per tutta la serata.