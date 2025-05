Incidente in mare a Marina di Modica: sub ferito alla mano dalla propria fiocina

Modica - Momenti di paura stamattina a Punta Regilione, a Marina di Modica, dove un subacqueo impegnato in un’escursione di pesca sportiva è rimasto gravemente ferito alla mano. L’uomo, mentre era in immersione, è stato accidentalmente trafitto dalla propria fiocina, che gli ha trapassato la mano, provocando una ferita seria e molto dolorosa. Nonostante la situazione critica, il sub ha avuto la prontezza di risalire in superficie e lanciare l’allarme. La richiesta di aiuto è stata raccolta da un pescatore milanese in vacanza nella zona, che si trovava sulla scogliera intento a pescare con la canna. Il turista ha immediatamente allertato i soccorsi chiamando il 118 e, nel frattempo, ha prestato le prime cure al sub ferito, in attesa dell’arrivo dei sanitari.

Il ferito è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica, dove è stato prontamente assistito dal personale medico. Le sue condizioni sono stabili e, fortunatamente, non sembrano esserci rischi per la funzionalità dell’arto.