Incidente in moto a Marina di Ragusa, elisoccorso sciclitano

Ragusa - Scontro tra auto e moto stamani all’ingresso di Marina di Ragusa, vicino al cimitero della frazione. Ad avere la peggio il centauro 40enne di Scicli, trasportato d’urgenza in elisoccorso al Trauma Center di Catania. L'impatto tra la moto e l’utilitaria, condotta da un anziano rimasto pure lui ferito, ma in maniera non grave, e sotto shock.

Pare che i due mezzi viaggiassero nella stessa direzione di marcia. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale, giunta sul posto assieme ai soccorsi.