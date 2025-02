Incidente in moto ad Adrano, la vittima è Antonino Milazzo, 43 anni

Adrano, Catania - Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di sabato sulla Strada Statale 284, nel tratto compreso tra Santa Maria di Licodia e il bivio di Scalilli. A perdere la vita Antonino Milazzo di 43 anni, residente ad Adrano, che viaggiava a bordo di un T-Max. Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro il guardrail prima di rovinare al suolo.

L’ipotesi più accreditata al momento è quella di un incidente autonomo. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari dell’ambulanza medicalizzata proveniente da Adrano, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il personale medico ha potuto solo constatarne il decesso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la Polizia Municipale di Paternò, che ha effettuato i rilievi, e i Carabinieri della compagnia di Paternò, i quali hanno provveduto a bloccare il traffico all’altezza degli svincoli di Santa Maria di Licodia e Scalilli per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della strada. Il tratto in cui si è verificato il sinistro è purtroppo noto per essere stato teatro di altri incidenti gravi, alcuni dei quali mortali. La salma dell’uomo è stata trasferita all’obitorio del Policlinico di Catania su disposizione del Pubblico Ministero di turno, rimanendo a disposizione dell’autorità giudiziaria per eventuali accertamenti.