Incidente in moto, è morto così Giuseppe Triolo

Caltagirone - Aveva 32 anni. Non ce l’ha fatta ed è spirato nell’ambulanza durante il trasporto in ospedale, Giuseppe Triolo, di San Michele di Ganzaria, intorno alle 12 di ieri, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale che gli è purtroppo costato la vita. A nulla sono valsi i tentativi dei sanitari del 118 che, intervenuti in soccorso, hanno tentato di strapparlo alla morte. Il sinistro si è registrato al Km 14+400 circa della Strada statale 417, Catania-Gela, in territorio di Caltagirone.

Il giovane viaggiava in sella a un’Aprilia 750 e, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, in prossimità di una curva, ha inaspettatamente perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente sul selciato e contro il guardrail. Dietro di lui, in sella a un’altra moto, peraltro simile alla sua, c’era un amico che viaggiava in sua compagnia, per trascorrere una domenica in serenità che, invece, si è trasformata in dramma.

Giuseppe amava praticare lo sport e nutriva anche la passione per le moto.