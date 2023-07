Incidente in moto, muore Alfredo Caruso, 28 anni

Belpasso, Catania - Motociclista perde la vita nel catanese, coinvolto in un incidente stradale che ha coinvolto anche un’auto e un mezzo pesante. E’ accaduto nella tarda serata di ieri sulla statale 121 a Belpasso. Ha perso la vita Alfredo Caruso, 28 anni, che era in sella alla sua moto Yamaha.

Lo scontro è avvenuto sulla corsia verso Paternò. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire esattamente la dinamica che ha portato allo scontro tra la moto, l’auto e un camion. L’impatto tra i tre veicoli non ha lasciato scampo al giovane. Sul posto è arrivato subito il 118 ma non c’è stato niente da fare. Il suo cuore ha smesso di battere quando Caruso era ancora sdraiato sull’asfalto.

La dinamica dell’accaduto è ancora poco chiara. Tutti e tre i mezzi sono stati sequestrati dal magistrato di turno mentre la salma dello sfortunato 28enne è stata trasportata all’obitorio del Policlinico di Catania. A tentar di far luce su come siano andati i fatti, saranno i carabinieri della Compagnia di Paternò intervenuti sul luogo dell’incidente con due gazzelle.