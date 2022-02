Incidente in moto, muore Salvo Capuano, 32 anni

Catania - Salvo Capuano aveva 32 anni. Ha perso la vita in un incidente stradale, mentre viaggiava in sella alla sua moto nella zona industriale di Catania, nel sottopasso di via Angelo Aiello.

Il giovane viaggiava in sella alla sua moto quando si è scontrato con un’autobotte in transito nella sua stessa direzione di marcia.

Salvo, dopo lo scontro, è finito sotto il mezzo pesante ed è morto.

“Non eri solo un collega eri soprattutto un amico – scrive Simone -. Dal primo giorno che sei arrivato ti sei fatto volere bene… Ogni volta che ti richiamavo era solo perché speravo che riuscissi a fare le cose giuste per te, ma tu avevi sempre la testa dura e il (PIEDE PESANTE) come tutti noi ti chiamavamo…

Ricordo ancora quando mi hai detto che che ti volevi comprare la moto..eri tanto felice facevi come un pazzo dalla gioia che finalmente ti stavi comprando la moto nuova come piaceva a te e non vedevi l’ora di farmi un giro in moto, era il tuo unico pensiero… Oggi ci è arrivata la notizia a lavoro della disgrazia che è successa. sei volato in cielo e io non ci credevo… Ci siamo salutati poco prima che andavi a casa come facevamo tutti i giorni che prima di tornare a casa mi dovevi insultare o io insultavo a te. e io non ci credevo non era possibile che eri tu . Voglio ricordarti così sempre allegro e divertente perché tu lo eri, ci mettevi sempre di buon umore e felicità a lavoro. Buon viaggio fratello ti voglio bene”.