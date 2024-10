Incidente in motocicletta: muore Calogero Ingoglia, 25 anni

Partanna - Incidente mortale ieri sera a Partanna, in provincia di Trapani. Calogero Ingoglia, 25 anni, è deceduto sul colpo dopo lo schianto in moto. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il giovane era alla guida della sua moto di grossa cilindrata compagnia di un amico rimasto ferito gravemente. Erano le 20,30 circa. I due giovani stavano percorrendo via Castelvetrano quando improvvisamente, per cause da accertare, il veicolo ha iniziato a sbandare uscendo fuori strada.

Lo schianto è avvenuto nei pressi di un’azienda produttrice di ceramiche. Per Ingoglia non c’è stato nulla da fare, mentre l’amico, per le gravi ferite subite nell’impatto con l’asfalto, è stato dapprima trasportato all’ospedale “Vittorio Emanuele” di Castelvetrano e poi trasferito al Trauma center di “Villa Sofia”, a Palermo.