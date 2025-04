Incidente in Puglia, morte madre e figlia incinta di 7 mesi

Andria - Due donne, una delle quali incinta, sono morte in un incidente avvenuto nella serata di ieri in Puglia, sulla strada che collega Andria a Bisceglie, all'altezza di Trani. Le vittime sarebbero madre e figlia, di 63 e 32 anni; quest'ultima era incinta. In auto con loro c'era anche il marito e padre delle donne, che ora è ricoverato con una frattura al femore. La 32enne, che era incinta, si chiama Margherita Di Liddo: è arrivata morta in ospedale ad Andria dove hanno tentato di salvare il feto ma non c'è stato nulla da fare. Sua madre, Rosa Mastrototaro, è stata trasportata all'ospedale di Barletta ma è morta in pronto soccorso.

Secondo quanto si apprende il padre e marito delle due vittime è in ortopedia a Barletta con frattura e lussazione del femore.

La quarta persona coinvolta, che viaggiava nell'auto scontratasi con quella della famiglia di Bisceglie, è un uomo di 65 anni di Andria, che è stato portato nell'ospedale della sua città in osservazione con costole rotte ed escoriazioni al volto.

Secondo una prima ricostruzione due auto, una Mazda 5 e una Lancia Y per cause ancora da verificare si sono scontrate finendo fuori strada. Le due donne, una delle quali incinta, sono state trasportate d'urgenza all’ospedale “Bonomo” di Andria in codice rosso. A causa delle gravi delle gravi ferite riportate sono morte durante la notte in ospedale. Le due persone che viaggiavano invece nella Lancia Y sono rimaste ferite e sono attualmente ricoverate al Dimiccoli di Barletta. Toccherà alla polizia locale di Andria fare luce sulla dinamica dello scontro. Sul posto anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118.