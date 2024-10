Incidente in Sardegna, morti quattro giovanissimi

Fonni, Nuoro - Tragedia in Sardegna. Quattro ragazzi, tutti di Fonni, sono morti ieri notte in un terribile incidente stradale attorno alle ore 23:51 avvenuto sulla SP69 poco fuori il paese di Fonni. Una macchina, una Fiat Punto, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo in curva ribaltandosi e finendo in una scarpata.

Le vittime sono Michele Coinu, 20 anni, che forse era alla guida della Fiat Punto rossa del diciottenne Marco Innocenti. Con loro c’erano Michele Soddu, 20 anni, e Lorenzo Figus di 17. Sono stati sbalzati fuori dalla macchina e sono purtroppo tutti deceduti. Del gruppo - scrivono i giornali locali - non si avevano notizie dal pomeriggio, tanto che amici e conoscenti avevano iniziato a cercarli. In quel tratto di strada a poca distanza dalla casermetta di Caravai non c’è guard rail.

La famiglia di uno dei quattro non è nemmeno in paese: era partita per una crociera e sta cercando di tornare Sul posto la squadra dei vigili del fuoco ha fatto assistenza al personale del 118 e ai carabinieri per le indagini di rito a margine della quale è stato possibile mettere in sicurezza il sito. La sindaca e presidente dell'Anci Daniela Falconi ha seguito le operazioni sul posto per tutta la notte. «È un disastro – il suo commento a caldo questa mattina –, una tragedia terribile. Sono distrutta. Per ora non ho la forza di dire altro».