Incidente in scooter, Vito fra due giorni avrebbe compiuto 18 anni

Biancavilla - Erano in scooter e stavano andando a scuola ad Adrano. La loro corsa si è fermata contro un palo della segnaletica stradale. Nell’impatto, un ragazzo è morto sul colpo. Si chiamava Vito Lanzafame e fra due giorni avrebbe compiuto 18 anni. L’altro è rimasto ferito e trasportato in un’ambulanza del 118 nell’elipista di Adrano. E da qui, in elisoccorso, all’ospedale “Cannizzaro” di Catania.

Una tragedia che si aggiunge alle tante che in passato si sono verificate su questa stessa strada.

Un messaggio commosso per ricordare la giovane vittima è stato pubblicato su Facebook dall’oratorio “Don Pino Puglisi” di Biancavilla: «Ciao Vito, anima bella. Non ci sono parole, ma solo il ricordo della tua simpatia e della tua grande disponibilità. Grazie per aver condiviso con noi la tua vita, seppur breve. Riposa in pace, Vito».