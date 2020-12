Incidente in tangenziale a Milano, distrutta intera famiglia

Milano - La madre morta sul colpo, il padre e una figlia deceduti in ospedale, e due figli in condizioni gravissime. Tragico incidente stradale in tangenziale Ovest, ieri, all’altezza di Rozzano, poco dopo le 20. Il primo pesantissimo bilancio parla di una famiglia di cinque persone distrutta dallo scontro della Honda Jazz sulla quale viaggiava, con altre due vetture in direzione Genova. La madre 39enne, secondo i responsabili della centrale operativa del soccorso regionale, è deceduta sul posto dopo l’impatto. Il marito della donna, 41 anni, è stato trasportato in condizioni definite «disperate» all’Humanitas, dove è morto in mattinata. «Codice rosso» anche per i tre figli, un maschio di 16 anni e due sorelline di 12 e 10 anni. Il ragazzo è finito al Policlinico, mentre le bambine sono state ricoverate al San Paolo, la maggiore, e al Papa Giovanni di Bergamo (la più piccola).

La 12enne però non ce l’ha fatta ed è morta all’ospedale della Barona. Si tratterebbe di cittadini stranieri. Ferito anche il conducente di un’altra delle tre automobili coinvolte: un uomo di 41 anni soccorso in «codice giallo» e condotto all’Humanitas come il marito della donna rimasta vittima dell’incidente. Gli agenti della polizia stradale di Milano Ovest si sono messi al lavoro per chiarire la dinamica del sinistro.

Potrebbe essersi trattato di un tamponamento, avvenuto sotto una pioggia battente, nel quale sono rimaste coinvolte la Honda con la famiglia a bordo, una Mercedes e un’altra automobile. Dopo un primo scontro tra due macchine, il terzo veicolo è piombato sulle prime due, spingendole a oltre una decina di metri di distanza dal punto del primo impatto. L’urto è avvenuto in seconda corsia, ma la Honda Jazz è stata trovata accartocciata contro il guard rail laterale, all’altezza dell’uscita verso la strada statale per Pavia. I vigili del fuoco del fuoco hanno dovuto tagliare le lamiere per permettere i soccorsi ai genitori e ai figli all’interno dell’abitacolo.