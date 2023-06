Incidente in un cantiere edile: morto operaio di 56 anni

Misterbianco - Un operaio di 56 anni, Angelo Aleo, è morto in un incidente in un cantiere edile di via famiglia Santagati di Misterbianco, nel Catanese. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe precipitato da tre metri durante la realizzazione del solaio di un edificio per civile abitazione. La salma, su disposizione della Procura di Catania, è stata trasferita nell'obitorio del Policlinico del capoluogo etneo.

Sull'accaduto indagato carabinieri della Tenenza di Misterbianco ed esperti dello Spresal dell'Azienda sanitaria provinciale di Catania