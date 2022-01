Incidente, la terribile morte di Orazio Intravaia, 35 anni

Tremestieri Etneo, Catania - Ha perso la vita in un incidente stradale il 35enne Orazio Intravaia, di Tremestieri Etneo, deceduto a seguito di uno schianto avvenuto tra la sua moto e un’auto, nella via Etnea di Tremestieri, strada che congiunge quest’ultimo paese a Pedara.

L'incidente, avvenuto intorno alle 22,30 di sabato, è stato fatale per il giovane Orazio che a bordo della sua Honda Cbr 600, ha avuto uno scontro frontale con una Fiat Multipla.

L’impatto è stato molto violento. Il giovane è stato sbalzato dalla moto ed è rimasto a terra, i soccorritori del 118, giunti sul posto poco dopo a seguito delle numerose chiamate arrivate al 112, hanno visto subito che per il giovane non c’era nulla da fare, e dopo alcuni tentativi di rianimarlo, non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso. Sotto shock, anche l’autista della Multipla, anche se non ha riportato gravi ferite. Sul posto anche i carabinieri della locale Stazione, che hanno eseguito i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica dello scontro.

Cordoglio arriva dal primo cittadino di Tremestieri, Santi Rando, che sul suo profilo facebook ha riportato il seguente messaggio di cordoglio: «Tragico risveglio stamattina per il nostro paese per la sopraggiunta notizia della morte del giovane centauro Orazio Intravaia, di 35 anni, nostro concittadino, avvenuta ieri notte a causa di un incidente stradale. Uno sconto frontale con un’auto, avvenuto per cause ancora da accertare, ha drammaticamente strappato alla vita il giovane. Ci stringiamo con partecipazione al dolore della famiglia e di tutti gli amici di Orazio». Cordoglio espresso anche da tanti amici su diversi social, che ricordano un giovane brillante, ennesima vittima di incidente stradale.